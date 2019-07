Fugro uitblinker op drukke beursdag

Gepubliceerd op | Views: 1.154

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Fugro was woensdag in trek op de Amsterdamse beurs na meevallende resultaten van de bodemonderzoeker. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Alle ogen zijn gericht op de Federal Reserve, die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Daarnaast kregen beleggers een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 573,23 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 822,41 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,1 procent. De Londense FTSE daalde 0,3 procent. Parijs was vlak.

In de MidKap prijkte Fugro (plus 15,3 procent) bovenaan. De bodemonderzoeker leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies, maar voorziet een verdere verbetering in de rest van het jaar. Logistiek vastgoedbedrijf WDP stond onderaan met een min van 1,3 procent, na tegenvallende resultaten.

Aandelen

GrandVision dikte 4,8 procent aan. De Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica (plus 4,2 procent) neemt het belang van bijna 77 procent in het optiekbedrijf over van investeerder HAL (plus 1,7 procent) voor 28 euro per aandeel. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die ook met cijfers kwam, steeg 4,4 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer behoorde tot de grootste dalers bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 2 procent, na tegenvallende halfjaarcijfers. De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak en maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met winsten van 4,1 en 1,5 procent.

Credit Suisse

In Brussel klom chemieconcern Solvay 3,5 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de Zwitserse bank Credit Suisse overtrof de verwachtingen en steeg 3 procent in Zürich. In Parijs won BNP Paribas 3,4 procent na een sterk kwartaal van de Franse bank. De Franse cosmeticamaker L'Oréal werd ruim 4 procent lager gezet na publicatie van halfjaarcijfers.

De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1147 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 58,33 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 65,17 dollar per vat.