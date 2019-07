Deliveroo ziet veel vraag naar eigen bezorging

Gepubliceerd op | Views: 517

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Deliveroo ziet veel vraag van zowel restaurants als klanten naar zijn nieuwe zogeheten "eigen bezorging"-dienst, waar restaurants zelf hun maaltijden mogen bezorgen. Het bedrijf verwacht dat het aantal bestellingen dit jaar via deze service verdubbelt ten opzichte van vorig jaar.

Ruim 550 restaurants meldden zich in het afgelopen jaar aan bij Deliveroo om gebruik te maken van de nieuwe dienst. Zij worden nog steeds getoond op het platform van het maaltijdbestelbedrijf, maar mogen zelf kiezen hoe en tegen welk tarief ze het eten bezorgen. Zo kan een restaurant besluiten om ook 's nachts eten te leveren terwijl de reguliere bezorgdienst van Deliveroo beperkte bezorgtijden kent.

De meest populaire gerechten die mensen via de eigen bezorging-service bestellen zijn pizza's, burgers en Indiaas eten. De dienst is vooral populair in grote steden als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Deliveroo werkt naar eigen zeggen wereldwijd samen met meer dan 50.000 restaurants.