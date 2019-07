Natuurrampen en crash Boeing raken Swiss Re

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: luchtvaart

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG/DPA) - Herverzekeraar Swiss Re heeft in het eerste halfjaar last gehad van natuurrampen en de crash van een Boeing in Ethiopië. Ook de reorganisatie van de afdeling die grote bedrijven direct verzekert kostte de op één na grootste herverzekeraar ter wereld geld. Goede resultaten met aandelen en obligaties zorgden voor wat tegenwicht.

De winst van Swiss Re kwam uit op 953 miljoen dollar, een daling van 5 procent. Analisten hadden na een slecht eerste kwartaal op een grotere winstval gerekend. De onderneming haalde wel meer op aan premies. Die gingen met een kleine 8 procent omhoog tot 18,2 miljard dollar.

Bij de schade- en ongevallenverzekeringentak had Swiss Re last van tyfoon Jebi en van overstromingen, hagel en storm in Australië. Ook had Swiss Re te lijden onder kosten door de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines en het sindsdien aan de grond houden van dat type vliegtuig.