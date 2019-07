'Fed in focus op drukke cijferdag'

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag licht hoger te beginnen aan een nieuwe drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine winsten openen. Alle ogen zijn gericht op de Federal Reserve, die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. De financiële markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank voor het eerst in tien jaar tijd de rente gaat verlagen.

Beleggers krijgen daarnaast een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Op het Damrak kwamen onder meer Aperam, Fugro, Takeaway, Vopak, Air France-KLM en Wolters Kluwers met resultaten. Ook veel grote Europese bedrijven als Credit Suisse en Airbus openden de boeken. De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk bewegen op het positieve kwartaalbericht van de Amerikaanse iPhone-maker.

Aan het overnamefront werd bekendgemaakt dat de optiekketens van GrandVision in handen komen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt het belang van 76,72 procent in GrandVision van investeerder HAL over voor 28 euro per aandeel. Daarmee komt de totale waarde van GrandVision op ruim 7 miljard euro.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro leed in de eerste jaarhelft opnieuw verlies geleden, ondanks een groeiende omzet. Het tekort onder de streep verdubbelde ruimschoots, van 40 miljoen naar 86 miljoen euro, mede door een forse afboeking op een onderdeel dat in de etalage is gezet.

Bij Air France-KLM hebben oplopende brandstofkosten het resultaat in het tweede kwartaal verder onder druk gezet. De operationele winst van het luchtvaartconcern viel op jaarbasis hoger uit, maar dit beeld is vertekend omdat stakingen bij Air France vorig jaar een stevige hap namen uit de winst.

Aperam

Takeaway.com boekte in de eerste jaarhelft fors meer omzet. Het maaltijdbestelbedrijf wist het aantal orders in Duitsland bijna te verdubbelen, maar ook andere groeimarkten als België en Oostenrijk groeiden exponentieel. Topman Jitse Groen sprak van een "jaar vol veranderingen". Recent bereikte Takeaway een principeakkoord om de Britse branchegenoot Just Eat in te lijven.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf heeft nog altijd last van ongunstige marktomstandigheden, met name door dumping van goedkoop staal in Europa.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak liet in een handelsbericht weten zijn capaciteit uit te breiden in het Amerikaanse Houston en in het Australische Sydney. Logistiek vastgoedbedrijf WDP zag de winst in de eerste jaarhelft stijgen. Informatieleverancier Wolters Kluwer boekte een omzet van 2,2 miljard euro in de eerste jaarhelft en bevestigde zijn doelstellingen.

De euro was 1,1156 dollar waard, tegen 1,1147 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 58,45 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 65,25 dollar per vat.