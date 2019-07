Credit Suisse overtreft verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 447

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten behaald dan analisten hadden verwacht. De nettowinst van de grote Zwitserse bank steeg in de afgelopen periode sterk, met hogere inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen.

De winst bedroeg 937 miljoen Zwitserse frank (848 miljoen euro), een stijging van 45 procent op jaarbasis. De baten kwamen uit op bijna 5,6 miljard frank. Deze cijfers vielen hoger uit dan een consensus van analistenverwachtingen opgesteld door Credit Suisse zelf. Het beheerd vermogen van de bank ging verder omhoog.

Topman Tidjane Thiam sprak van sterke prestaties in een uitdagend marktklimaat. Volgens Credit Suisse wordt goede vooruitgang geboekt met zijn inspanningen om sterker te worden met zakenbankieren en vermogensbeheer.