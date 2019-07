Brandstofkosten drukken resultaat AF-KLM

Gepubliceerd op | Views: 551 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Oplopende brandstofkosten hebben het resultaat van Air France-KLM in het tweede kwartaal verder onder druk gezet. De operationele winst van het luchtvaartconcern viel op jaarbasis hoger uit, maar dit beeld is vertekend omdat stakingen bij Air France vorig jaar een stevige hap namen uit de winst. Topman Ben Smith sprak in een toelichting evenwel van een "robuust" kwartaal gelet ook op de passagiersgroei en kostenbesparingen bij de onderneming.

De operationele winst van de luchtvaartcombinatie steeg met 54 miljoen euro tot 400 miljoen. Stakingen bij Air France zorgden in de meetperiode vorig jaar voor een kostenpost van 260 miljoen euro. De Franse maatschappij sloot het kwartaal af met een resultaat van 143 miljoen euro. Dat is 130 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het operationeel resultaat van KLM daalde met 70 miljoen euro tot 258 miljoen. De winstmarge bij KLM viel met bijna 9 procent wel fors hoger uit dan bij zusterbedrijf Air France waar het rendement 3,3 procent was.

Volgens financieel directeur Frédéric Gagey valt dit grote verschil goeddeels te verklaren. Hij erkent dat de personeelskosten van Air France hoger zijn. Maar hij wijst er op dat Air France, anders dan KLM, ook minder rendabele binnenlandse vluchten aanbiedt. Die markt is volgens de Fransman uiterst competitief, ook omdat er concurrentie is van bijvoorbeeld de trein. Ook vallen de kosten voor diensten op Charles de Gaulle doorgaans duurder uit dan op Schiphol.

Transavia

Prijsvechter Transavia sloot het tweede kwartaal af met een operationele winst van 52 miljoen euro, 9 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Hier speelden brandstofkosten en wisselkoerseffecten een rol. Het groeidoel van Transavia werd iets neerwaarts bijgesteld.

De totale omzet van de onderneming steeg met ruim 6 procent tot bijna 7,1 miljard euro. AF-KLM was in de meetperiode 1,4 miljard euro kwijt aan kerosine, bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. In totaal zal AF-KLM dit jaar op jaarbasis 550 miljoen euro meer kwijt zijn aan brandstof dan in 2018.

Het is AF-KLM er alles aan geleden om de kosten verder omlaag te krijgen. Het bedrijf wil dit jaar tot 1 procent effectiever werken. De eerder aangekondigde vlootvernieuwing noemde Smith een cruciale stap om duurzamer te kunnen opereren met stillere en schonere vliegtuigen.