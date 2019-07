Lagere omzet en winst voor Aperam

Gepubliceerd op | Views: 675

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet en winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het bedrijf heeft nog altijd last van ongunstige marktomstandigheden, met name door dumping van goedkoop staal in Europa. Ten opzichte van het eerste kwartaal zag Aperam zijn winst wel stijgen.

Topman Timoteo Di Maulo zegt in een verklaring dat maatregelen van de Europese Commissie tot nog toe weinig uithalen tegen "extreme druk op de prijzen". Zo zijn importquota's verhoogd, terwijl volgens hem de vraag afneemt. Daarnaast steekt het Di Maulo dat er geen maatregelen zijn genomen tegen staal dat vanuit Indonesië in Europa terechtkomt.

In het voorbije kwartaal verscheepte Aperam 465 kiloton staal, tegenover 508 kiloton een jaar eerder. De omzet daalde tot iets minder dan 1,1 miljard euro, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar ruim 1,2 miljard euro was. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde op jaarbasis met 55 miljoen euro tot 95 miljoen euro. Onder de streep resteerde 57 miljoen euro, waar dat in het tweede kwartaal van vorig jaar 80 miljoen euro was.

Voor het lopende, derde kwartaal verwacht Aperam dat het bedrijfsresultaat lager uitvalt dan in de voorbije meetperiode. Dat komt volgens het bedrijf deels door seizoensinvloeden, maar ook door de verdere toevloed van geïmporteerd staal, een dalende vraag en lage prijzen op de wereldwijde staalmarkt.