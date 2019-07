EssilorLuxottica koopt GrandVision

Gepubliceerd op | Views: 1.150

ROTTERDAM (AFN) - De optiekketens van GrandVision komen in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in het moederbedrijf van ketens als Pearle en EyeWish over. Dat belang is nu nog in handen van investeerder HAL.

EssilorLuxottica betaalt 28 euro per aandeel aan HAL. Daarmee komt de totale waarde van GrandVision op ruim 7 miljard euro. Beide partijen verwachten dat de deal binnen één jaar tot twee jaar wordt afgerond. Daar is onder meer goedkeuring van toezichthouders voor nodig.

Als de overname niet binnen een jaar is afgerond, wordt de prijs met 1,5 procent verhoogd naar 28,42 euro per aandeel. Komt de deal niet voor eind juli 2021 rond, dan vervalt de overeenkomst en krijgt HAL 400 miljoen euro van EssilorLuxottica.

Steun

GrandVision laat weten achter de overname door EssilorLuxottica te staan. Zodra het Frans-Italiaanse bedrijf het belang van HAL in handen heeft, lanceert dat bedrijf een bod op de resterende aandelen GrandVision.

GrandVision is met ruim 7200 winkels actief in 44 landen. Het bedrijf heeft 37.000 mensen in dienst en had vorig jaar een jaaromzet van 3,7 miljard euro.

Samenvoeging

EssilorLuxottica ontstond vorig jaar uit de samenvoeging van de Italiaanse brillenmaker Luxottica en het Franse brillenglazenbedrijf Essilor. De marktwaarde ligt op ongeveer 52 miljard euro.

Grandvision maakte verder bekend dat de omzet in het eerste halfjaar met 6,5 procent is gegroeid tot 2 miljard euro. De nettowinst viel met 72 miljoen euro lager uit dan de 116 miljoen euro uit de eerste zes maanden van vorig jaar.