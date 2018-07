Apple blijft goede zaken doen met iPhone

Gepubliceerd op | Views: 689

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - Apple heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal flink op kunnen voeren ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee wist het techconcern de verwachtingen van analisten te overtreffen. De cijfers laten zien dat de bekende iPhones van Apple en bijvoorbeeld AirPods en de Apple Watch nog altijd gretig aftrek vinden bij consumenten.

Apple verkocht 41,3 miljoen iPhones, 1 procent meer dan een jaar terug. De verkoop van de smartphones leverde Apple bovendien fors meer op omdat er meer dure modellen verkocht werden. Dat wijst op de populariteit van de stevig geprijsde iPhone X.

De totale opbrengsten stegen met 17 procent naar 53,3 miljard dollar. Onder de streep bleef in dit derde kwartaal van Apple's gebroken boekjaar 11,5 miljard dollar over, tegen een nettowinst van bijna 9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.