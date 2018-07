Gepubliceerd op | Views: 1.552

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - ThyssenKrupp is met een winstwaarschuwing gekomen. Het Duitse staal- en industrieconcern, waar onlangs zowel de president-commissaris als de topman opstapten, is negatiever geworden over de gang van zaken bij Industrial Solutions. Dat is een van de belangrijkste onderdelen van het bedrijf.

Voor het huidige gebroken boekjaar rekenen de Duitsers nu op een aangepast bedrijfsresultaat (ebit) van zo'n 1,8 miljard euro. De prognose lag eerder op 1,8 miljard tot 2 miljard euro. ThyssenKrupp presenteert volgende week zijn derdekwartaalcijfers.

Het bedrijf heeft al een tijdje te maken met morrende aandeelhouders. Investeerders waren niet te spreken over de teruglopende omzet en beurskoers, en waren ook niet tevreden over de uiteindelijk staalfusie in Europa met Tata Steel. Ondanks de tegenwind denkt ThyssenKrupp overigens nog altijd een ,,significant'' beter nettoresultaat neer zetten dan in het vorige boekjaar.