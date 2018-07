Amerikaanse beurzen op winst

Gepubliceerd op | Views: 230

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers van onder meer Pfizer en Procter & Gamble (P&G) en een reeks macro-economische gegevens. Ook lijkt het erop dat China en de VS weer om de tafel willen om de dreiging van een grootschalige handelsoorlog af te wenden.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 25.474 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,6 procent vooruit, naar 2820 punten, en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7681 punten. Maandag gingen de graadmeters nog met verliezen de handel uit. Vooral techaandelen moesten het toen ontgelden.

De echte onderhandelingen tussen China en de VS liggen al weken stil. Maar volgens persbureau Bloomberg zouden de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He privé met elkaar in gesprek zijn over een basis om toch ook weer officieel met elkaar te gaan praten.

Pfizer

Pfizer ging bijna 3 procent omhoog. De farmaceut verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2018, maar stelde juist de omzetprognose voor dit jaar neerwaarts bij. Beleggers waren minder enthousiast over P&G, dat 0,5 procent in de plus noteerde. De producent van verzorgings- en wasartikelen boekte in het afgelopen kwartaal minder winst op een hogere omzet.

Andere bedrijven die inzage gaven in de cijfers waren bijvoorbeeld kabel- en telecomconcern Charter Communications (plus 4 procent) en fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland (plus 2 procent). Nabeurs komt Apple nog met resultaten.

Euro

Facebook noteerde na de flinke koersverliezen van de laatste dagen circa 1 procent hoger. Dit ondanks een bericht van de The New York Times dat Facebook bewijzen gevonden zou hebben dat er via het platform pogingen ondernomen worden om de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres van later dit jaar te beïnvloeden.

Er was ook overnamenieuws. Vastgoedbedrijf Forest City wordt voor bijna 7 miljard dollar ingelijfd door branchegenoot Brookfield. De koers van Forest City ging daarop ruim 8 procent omhoog.

De euro was 1,1698 dollar waard, tegen 1,1703 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 69,10 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 74,32 dollar per vat.