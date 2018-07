Unibail verkoopt vier winkelcentra in Spanje

Gepubliceerd op | Views: 265 | Onderwerpen: Spanje

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt vier winkelcentra in Spanje aan Morzal Properties Iberia. Met de deal is een bedrag gemoeid van 489 miljoen euro, waardoor de transactie goed is voor een rendement van 5,6 procent.

Het gaat om centra in Badajoz, Bahía de Cádiz, Sevilla, en Valladolid. Het bedrijf had eerder al aangegeven voor 3 miljard euro aan bezittingen te gaan verkopen. Dit is daar een onderdeel van. Na deze deal bestaat de Spaanse portefeuille van Unibail uit zes zogeheten flagship-locaties, onder meer in Barcelona en Madrid, twee regionale winkelcentra en een aantal ontwikkelingsprojecten.