Lager verlies op hogere omzet bij Avantium

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft zijn verlies in de eerste helft van het jaar wat kunnen beperken. Daarbij is de omzet van de onderneming met meer dan een tiende omhooggegaan, wat de leiding bij Avantium het vertrouwen geeft dat in heel 2018 aan alle jaardoelstellingen kan worden voldaan.

Het nettoverlies kwam uit op 6,5 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2017 ging nog een een tekort van 9,1 miljoen euro in de boeken. Deze verbetering was vooral te danken aan lagere kosten. Toch meldde Avantium de afgelopen periode voortgang met zijn bezigheden. Zo werd in juni begonnen met de bouw van een Nederlandse demonstratiefabriek voor de productie van biologische ethyleenglycol uit hernieuwbare suikers.

Avantium wil samen met de Duitse chemiereus BASF een fabriek bouwen voor de ontwikkeling van het duurzame plastic PEF. Eerder dit jaar werd evenwel bekend dat de voltooiing van die fabriek waarschijnlijk nog jaren op zich laat wachten. Het bedrijf verdient op dit moment zijn geld nog voornamelijk met katalysatoren. De opbrengsten stegen van 5,8 miljoen miljoen tot 6,4 miljoen euro.