Aperam voert brutowinst iets op

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het tweede kwartaal een iets hoger bedrijfsresultaat (ebitda) geboekt dan in de eerste periode. Dat bleek uit een handelsupdate van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf. De nettowinst viel juist iets lager uit.

Het ebitda-resultaat kwam uit op 150 miljoen euro tegen 141 miljoen euro in het eerste kwartaal. Aperam rekent in het derde kwartaal weer op een iets lager bedrijfsresultaat. De omzet ging met 20 miljoen euro omhoog tot 1,2 miljard euro. De nettowinst daalde van 85 miljoen euro in het eerste kwartaal naar 80 miljoen in het tweede kwartaal.

Aperam verscheepte 508.000 ton roestvrij staal in de maanden april, mei en juni. Dat is twee procent minder dan in de eerste drie maanden van het jaar. Volgens topman Timoteo di Maulo heeft zijn onderneming de operationele prestaties verbeterd dankzij een gezonde vraag naar roestvrij staal in Brazilië en Europa.