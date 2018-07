Kleine winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 155 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag op een lichte winst. Ook de andere Europese graadmeters gingen vooruit. De handel werd gedomineerd door de resultaten van grote Europese bedrijven. Ook verwerkten beleggers Europese inflatiecijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond 15.50 uur 0,2 procent in de plus op 574,34 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 787,88 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak ging Aegon flink omhoog, met een koerswinst van 2,1 procent. De verzekeraar profiteerde van een adviesverhoging door Mediobanca. Ook andere financiële fondsen waren in trek. Grootste stijger was evenwel telecom- en kabelconcern Altice Europe dat 2,4 procent erbij kreeg.

Lufthansa

Verlichtingsbedrijf Signify verloor 2,2 procent en stond daarmee onderaan de AEX. Van de Nederlandse beursfondsen geven chemisch technologiebedrijf Avantium en roestvrijstaalbedrijf Aperam na de slotbel nog een kijkje in de boeken.

Elders in Europa stal Lufthansa de show. De koers knalde in Frankfurt dik 8 procent omhoog. Het Duitse luchtvaartconcern presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en is positiever over de prijsontwikkeling voor vliegtickets voor de rest van het jaar. Concurrent Air France-KLM, die woensdag met cijfers komt, steeg 3,5 procent.

Solvay

Vivendi steeg daarnaast circa 4 procent in Parijs. Het Franse mediaconcern wil een deel van zijn belang in muziekbedrijf Universal Music van de hand doen om geld vrij te maken voor aandeleninkopen en overnames. De Franse farmaceut Sanofi, die de kwartaalwinst zag dalen, zakte 0,3 procent.

In Brussel vielen de resultaten van het Belgische chemiebedrijf Solvay (plus 4,5 procent) in goede aarde. BP klom ruim 1 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de kwartaalwinst verviervoudigen en verhoogde voor het eerst in bijna vier jaar het dividend.

Euro

In Zürich won Credit Suisse dik 2 procent. De Zwitserse bank boekte in het tweede kwartaal fors meer winst dankzij kostenbesparingen en groei bij zijn vermogensbeheeractiviteiten.

De euro was 1,1712 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 69,01 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 74,41 dollar per vat.