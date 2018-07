'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 122

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag waarschijnlijk licht hoger openen, na de verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers van onder meer Pfizer en Procter & Gamble (P&G) en een reeks macro-economische gegevens. Nabeurs komt Apple met resultaten. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De Fed komt woensdag met zijn rentebesluit. De rente wordt naar verwachting gehandhaafd. De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar eventuele opmerkingen over het toekomstige rentebeleid. Waarschijnlijk gaat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente nog twee keer verhogen, na twee rentestappen eerder dit jaar.

Farmaceut Pfizer verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2018, maar stelde juist de omzetprognose voor dit jaar neerwaarts bij. De producent van verzorgings- en wasartikelen P&G boekte in het afgelopen kwartaal minder winst op een hogere omzet.

Huizenprijzen

Andere bedrijven die inzage gaven in de cijfers waren bijvoorbeeld schoenenverkoper Steven Madden, kabel- en telecomconcern Charter Communications, modemerk Ralph Lauren, aluminiumproducent Arconic en fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland.

Verder werd gemeld dat de Amerikaanse consumentenuitgaven in juni met 0,4 procent zijn gestegen op maandbasis. De persoonlijke inkomens gingen ook met 0,4 procent omhoog. Beide cijfers komen overeen met de verwachtingen van economen. Daarnaast komen er nog gegevens over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden, de industriële bedrijvigheid rond Chicago en het consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board.

De beurzen op Wall Street sloten maandag in het rood, met name vanwege koersdalingen voor de techsector. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 25.307,63 punten. De breder samengestelde S&P 500 eindigde 0,6 procent lager op 2802,70 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,3 procent tot 7640 punten.