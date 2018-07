P&G boekt lagere winst op hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 393

CINCINNATI (AFN) - Was- en verzorgingsmiddelenfabrikant Procter & Gamble (P&G) heeft in zijn vierde kwartaal meer omzet behaald ten opzichte van vorig jaar. Daarbij verkochten vooral producten voor persoonlijke en huidverzorging goed, zo maakte het Amerikaanse moederbedrijf van Gillette, Pantene, Ariel, Oral-B, Braun, Always en Pampers bekend.

De omzet voor de afgelopen verslagperiode bedroeg 16,5 miljard dollar, 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoopcijfers van middeltjes voor huidverzorging en andere zelfzorg steeg met dubbelcijferige groeicijfers.

De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal met 14 procent op jaarbasis, tot iets minder dan 1,9 miljard dollar. Die verminderde winst is volgens P&G voornamelijk te wijten aan hogere reorganisatiekosten en het vervroegd aflossen van leningen.

Over het gehele gebroken boekjaar tekende P&G een omzet op van 66,8 miljard dollar, eveneens 3 procent meer dan in het voorgaande jaar. De nettowinst daalde met 36 procent tot 9,8 miljard dollar. Dat fors lagere resultaat komt voornamelijk doordat P&G in het voorgaande jaar een hoge winst behaalde door de verkoop van een aantal cosmeticamerken.