Pfizer iets positiever over jaarwinst

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer is iets positiever gestemd over de winst in heel 2018. De winstverwachting wordt licht naar boven bijgesteld, maar de omzetprognose gaat juist wat omlaag.

Het bedrijf achter onder meer Viagra zag in het tweede kwartaal de omzet met 4 procent stijgen tot 13,5 miljard dollar vergeleken met vorig jaar. Het farmacieconcern voerde de omzet op eigen kracht op en had de wind in de rug door gunstige wisselkoerseffecten. De laatste tijd ondervind Pfizer juist weer wat tegenwind van valuta-effecten en dat noopt de onderneming de omzetverwachting voor het hele jaar met 500 miljoen dollar te verlagen naar een bandbreedte van 53 tot 55 miljard dollar.

De aangepaste winst per aandeel wordt nu voor dit jaar geraamd op 2,95 tot 3,05 dollar. Eerder werd een bandbreedte gehanteerd van 2,90 tot 3 dollar. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst behaald van ruim 3,8 miljard dollar, een stijging met ruim een kwart. Al met al sprak topman Ian Read van een solide kwartaal voor het bedrijf.