AkzoNobel opent opleidingscentrum in Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel opent een nieuw opleidingscentrum voor klanten bij zijn verffabriek in het Braziliaanse Santo André, in de buurt van São Paulo. Het verfconcern hoopt kopers beter aan zich te kunnen binden met het centrum, dat voorziet in lesruimtes, een UV-simulator en andere benodigdheden.

AkzoNobel biedt aanvankelijk alleen cursussen aan in het gebruik van houtcoating. Voor de jaarwisseling wil AkzoNobel dat pakket uitbreiden naar andere producten, waaronder coatings voor metaal, materiaalbescherming en de scheepvaart. Het centrum is vanaf september volledig operationeel.