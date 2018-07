Kleine koersuitslagen op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 632

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten dinsdag weinig beweging zien. De handel werd gedomineerd door de resultaten van grote Europese bedrijven. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Op het Damrak was het rustig aan het cijferfront.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 573,78 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 785,85 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt bleven vrijwel onveranderd. Londen won 0,2 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 2,8 procent. Verzekeraar Aegon profiteerde van een adviesverhoging door Mediobanca en klom 1,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos en verlichtingsbedrijf Signify stonden onderaan met verliezen van ruim 2 procent.

Lufthansa

In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders aan kop met een plus van 3,5 procent na een adviesverhoging door ING. Postbezorger PostNL, die de tarieven voor pakketbezorgers verhoogde, sloot de rij met een min van 1,4 procent.

Lufthansa kreeg er in Frankfurt bijna 7 procent bij. Het Duitse luchtvaartconcern presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en is positiever over de prijsontwikkeling voor vliegtickets voor de rest van het jaar. Concurrent Air France-KLM, die woensdag met cijfers komt, steeg 2,8 procent.

Solvay

In Brussel vielen de resultaten van het Belgische chemiebedrijf Solvay (plus 3,1 procent) in goede aarde. BP klom 0,6 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de kwartaalwinst verviervoudigen en verhoogde voor het eerst in bijna vier jaar het dividend.

Vivendi steeg meer dan 5 procent in Parijs. Het Franse mediaconcern wil een deel van zijn belang in muziekbedrijf Universal Music van de hand doen om geld vrij te maken voor aandeleninkopen en overnames. De Franse farmaceut Sanofi, die de kwartaalwinst zag dalen, zakte 0,6 procent.

Euro

In Zürich won Credit Suisse 1,5 procent. De Zwitserse bank boekte in het tweede kwartaal fors meer winst dankzij kostenbesparingen en groei bij zijn vermogensbeheeractiviteiten.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 69,77 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 74,75 dollar per vat.