Ah dat gaat de goede kant op. Zuidelijke landen met 20% werklozen moeten dat allemaal maar prettig vinden, want het gaat zo goed in de eurozone. De meeste kampen met een braindraine en Duitsland doet niks. De EU is er louter en alleen voor eigenbelang. Duitsland is er voor Duitsland eerst. Frankrijk is er voor Frankrijk eerst. En Nederland is er voor Nederland eerst. Maar wat gezamelijk aan de problemen in Zuid-Europa doen, waar de last van de dure euro een strop legt onder de economie. Nada. En we prutsen maar door. oh ja, en onderhand heel erg verontwaardigd doen over Trump zijn America first. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he's wrong, than the one who comes up like an angel and is nothing but a devil.