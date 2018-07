'Kleine deal voor ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO doet een relatief kleine overname nu het de Belgische private banking-activiteiten in België koopt van Société Générale. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over de bank.

ABN AMRO verstevigt met de deal zijn bestaande activiteiten op dat vlak in België. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Volgens KBC verdubbelt ABN met de overname zijn beheerd vermogen in België tot 12 miljard euro. Daarmee versterkt de bank zijn positie in ,,een kernmarkt" en helpt de overname van de portefeuille ABN AMRO bij verdere groei.

KBC handhaafde zijn koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 29,80 euro. Het aandeel ABN noteerde in de openingsminuten op dinsdag nagenoeg vlak op 23,56 euro in een licht lagere AEX.