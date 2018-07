Fastned boekt forse omzetgroei

Je betaald bij FastNed €0,59 per Kwh of als member (€12 per maand) €0,35 per Kwh.



Als je als voorbeeld neemt de Tesla model X met een accu van 75Kwh.

Guest: 75*0.59 = €44.25 per tankbeurt.

Member: 75*0.35 = €26.25 per tankbeurt. (exclusief €12 lidmaadschap)



Met een volledige accu kun je 417Km (NEDC, wat vaak ver boven daarwerkelijke range is) halen.



Met een gemiddelde auto:



1 op 15 en een literprijs van €1,60

417/15*1.6 = €44.48 per 417Km



Als guest heeft het dus geen enkele zin om te tanken bij FastNed. Als Gold Member bespaar je €20 per tankbeurt maar hierbij komt dus nog wel het abonnement van €12.



Thuis betaal ik €0,17 per Kwh. Het lijkt er dus op dat FastNed alleen nuttig is voor mensen die even zonder stroom zitten in hun auto en niet als langdurige oplossing voor benzine.