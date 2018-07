Gepubliceerd op | Views: 1.566

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag vrijwel vlak te beginnen. Ook de andere Europese beurzen openen naar verwachting zonder grote koersuitslagen. De handel wordt opnieuw gedomineerd door de resultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak blijft het relatief rustig aan het cijferfront. Verder kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De aandelen van verzekeraar Aegon en bierbrouwer Heineken zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Mediobanca werd positiever over Aegon, terwijl Jefferies zijn aanbeveling voor Heineken verlaagde.

In Zürich staat Credit Suisse in de schijnwerpers. De Zwitserse bank heeft in het tweede kwartaal fors meer winst behaald. Het financiële concern profiteerde van kostenbesparingen en groei bij zijn vermogensbeheeractiviteiten. Credit Suisse liet verder weten op koers te liggen met zijn lopende reorganisatie waarbij duizenden banen verdwijnen.

Lufthansa

In Frankfurt kwam Lufthansa met resultaten, terwijl in Parijs de aandacht uitgaat naar de cijfers van farmaceut Sanofi. In Londen opende olie- en gasconcern BP de boeken.

Op macro-economisch gebied komen er in Europa gegevens over onder meer de inflatie en economische groei, terwijl in de Verenigde Staten er informatie komt over bijvoorbeeld de consumentenbestedingen, de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen.

Nikkei

In Tokio eindigde de Nikkei dinsdag een fractie hoger. De centrale bank van Japan liet zijn rentebeleid zoals verwacht ongewijzigd, maar kondigde wel een aantal strategiewijzigingen aan. Ook werden de inflatieverwachtingen opnieuw neerwaarts bijgesteld.

De Europese beursgraadmeters sloten maandag licht lager. De Amsterdamse AEX-index zakte 0,5 procent tot 573,19 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 784,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Euro

Ook op Wall Street werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 25.307,63 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq raakte 1,3 procent kwijt.

De euro was 1,1711 dollar waard tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 69,86 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 74,70 dollar per vat.