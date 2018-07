Sanofi ziet omzet en winst dalen

Gepubliceerd op | Views: 500

PARIJS (AFN) - De Franse farmaceut Sanofi heeft in het tweede kwartaal een lagere winst en omzet in de boeken gezet, met name vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Als die effecten buiten beschouwing worden gelaten, bleven de resultaten vrijwel onveranderd.

De omzet ging op jaarbasis met bijna 6 procent omlaag tot 8,2 miljard euro, terwijl de nettowinst met 8 procent kromp tot 1,6 miljard euro. De onderneming had te maken met negatieve valutabewegingen in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Japan, Turkije en Rusland.

Sanofi denkt dat de winst per aandeel (exclusief wisselkoerseffecten) in heel 2018 met 3 tot 5 procent zal groeien. Het bedrijf verwacht veel van de overname van Bioverativ, dat werkt aan middelen tegen bloedziektes als hemofilie. Ook kocht Sanofi het Belgische Ablynx, dat onderzoek doet naar antilichamen die het lichaam helpen zich te beschermen tegen virussen en bacteriën. Sanofi zelf kampt al enige tijd met dalende verkopen van bijvoorbeeld middelen tegen diabetes, ook doordat patenten op die medicijnen zijn verlopen.