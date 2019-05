Hogere omzet maar meer verlies voor Envipco

Gepubliceerd op | Views: 52

AMERSFOORT (AFN) - Maker van statiegeldsystemen Envipco heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa stegen de verkopen flink, waarbij het bedrijf in de VS bovendien profiteerde van gunstige wisselkoerseffecten. Wel was het verlies groter dan een jaar eerder.

De omzet steeg met een kwart tot een kleine 8,2 miljoen euro. De brutowinstmarge bleef daarbij gelijk op ruim 30 procent. Dat het nettoverlies toch groeide naar zo'n 1,3 miljoen euro wijt Envipco aan de kosten van rechtszaken over individueel eigendom. Ook vielen de kosten voor het ontwikkelen van markten in Europa hoger uit.

Envipco hoopt de komende jaren om flink te groeien mede omdat de regels voor hergebruik van plastic in de Europese Unie steeds strenger worden. Het bedrijf liet bij de publicatie van zijn jaarresultaten weten ''zeer positief gestemd'' te zijn over de toekomst. Envipco laat weten genoeg financiering te hebben voor zijn groeistrategie.

Concreet kijkt het statiegeldbedrijf naar de kansen in het Verenigd Koninkrijk waar nu nagedacht wordt over de invoering van statiegeld op meer soorten verpakkingen. In Schotland is de overheid het dichtst bij invoering daarvan. Daar opent Envipco in juni een kantoor. Het bedrijf zegt al met verschillende Schotse en andere Britse partijen in gesprek te zijn.