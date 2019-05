Europese beurzen beperken verliezen

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met verlies de dag uit gegaan. De koersdalingen bleven uiteindelijk beperkt dankzij een opleving in de laatste handelsuren. De hele beursdag stond in het teken van handelsspanningen. Zo opende de Amerikaanse president Donald Trump de aanval op Mexico met importheffingen en kondigde China aan een lijst van 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven op te stellen.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,9 procent op 540,49 punten. De MidKap ging 0,7 procent omlaag tot 734,54 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 0,8 procent in, terwijl de beursgraadmeter in Frankfurt 1,5 procent toegaf na een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen. De hoofdindex in Milaan zakte 0,8 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken die hun laagste niveaus in 2,5 jaar bereikten.

De VS hanteren vanaf 10 juni importtarieven van 5 procent voor alle goederen die uit Mexico komen. President Donald Trump vindt dat Mexico onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie en zal de importtarieven elke maand met 5 procent verhogen tot een maximum van 25 procent.

Biermerken Mexico

Het tarievennieuws zorgde voor verliezen bij autobouwers die productiefaciliteiten hebben in Mexico. Fiat Chrysler en Volkswagen verloren 4,8 en 1,8 procent. BMW en Daimler daalden 2,1 en 1,8 procent.

Ook brouwers AB InBev en Heineken, die populaire biermerken brouwen in Mexico, gingen omlaag en zakten tot 3 procent. De Spaanse bank BBVA die veel omzet haalt uit het Zuid-Amerikaanse land daalde ruim 4 procent.

Biotechnoloog

Op het Damrak was telecomconcern KPN de grootste stijger met een plus van 0,9 procent. Naast Heineken behoorde staalbedrijf ArcelorMittal tot de grootste dalers met een verlies van 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kiadis Pharma 17,6 procent. De biotechnoloog haalde 28 miljoen euro op door de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers.

De euro was 1,1154 dollar waard, tegen 1,1140 dollar een dag eerder. Ook de olieprijzen gingen omlaag door de handelszorgen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,7 procent tot 55,07 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 64,66 dollar per vat.