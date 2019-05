Landen die het Chinese Huawei inhuren voor de aanleg van mobiele netwerken, zoals 5G, zouden hun toegang tot gevoelige Amerikaanse informatie kunnen kwijtraken. Minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) waarschuwde voor die mogelijke consequentie tijdens een bezoek aan zijn Duitse collega Heiko Maas.



Was het niet de Verenigde Staten die Merkels telefoon bespioneerde, met het netwerk van Huawei is dat natuurlijk niet meer mogelijk.



Pompeo : We kunnen niet toestaan dat gegevens over burgers of nationale veiligheidskwesties door netwerken gaan waar wij "De Verenigde Staten" geen vertrouwen in hebben "toegang tot hebben".



Door de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten stijgt het risico dat de twee grootmachten hun strijd uitbreiden naar het digitale domein. Daarvoor waarschuwt de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock in een marktcommentaar.



China is begonnen met cyber aanvallen op de Beurzen in de Verenigde Staten en Europa. Doormiddel van beurskoers manipulaties.

(Grapje Zou mij niet eens meer verbazen als Pompeo deze uitspraak zou doen)