'ASR, Aegon en NN nog in race voor Vivat'

Gepubliceerd op | Onderwerpen: , ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraars ASR, Aegon en NN Group zijn de enige overgebleven kandidaten om branchegenoot Vivat te kopen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Duitse Allianz en diens partner TPG Sixth Street Partners zouden zijn afgehaakt.

De definitieve biedingen moeten woensdag aanstaande binnen zijn volgens de ingewijden. ASR doet solo een gooi naar Vivat, terwijl Aegon en NN samenwerken met een investeerder. Aegon heeft de krachten gebundeld met Blackstone, NN werkt samen met Athora.

Vivat is door de Chinese moeder Anbang in de etalage gezet omdat dat bedrijf door veel aankopen een enorme schuldenlast heeft. De Chinese staat stelde het bedrijf daarop onder curatele. Anbang kocht de Nederlandse verzekeraar, het moederbedrijf van merken als Zwitserleven, Reaal en Actiam, in 2015. De voormalige topman van Anbang, Wu Xiaohui, werd vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.