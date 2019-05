'Handelsconflict sleept Wall Street omlaag'

Gepubliceerd op | Views: 649

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York openen vrijdag naar verwachting lager. President Donald Trump voerde de reeds geëscaleerde handelsspanningen verder op door importtarieven voor Mexicaanse goederen aan te kondigen. Ook China deed een duit in het zakje. De economische macht stelt een zwarte lijst op voor 'onbetrouwbare' buitenlandse bedrijven.

De Verenigde Staten voeren vanaf 10 juni importtarieven van 5 procent in voor alle producten afkomstig uit Mexico, omdat het land onvoldoende zou optreden tegen illegale immigratie. De heffingen gaan maandelijks met 5 procentpunt omhoog tot het niveau van 25 procent is bereikt. De VS schrappen de tarieven alleen als Mexico het probleem heeft verholpen, verklaarde Trump via Twitter.

Volgens kenners voelen vooral de Amerikaanse autobouwers de sancties tegen Mexico. Zij assembleren hun voertuigen al geruime tijd in het buurland vanwege de lagere arbeidskosten en de kleine afstand tot de VS. Automakers Ford en General Motors kregen klappen in de voorbeurshandel.

Mogelijke doelwitten

China stelt zich ook steeds offensiever op in het handelsconflict, vooral nadat de VS restricties tegen Huawei instelden. Zo beperkte Google onlangs de toegang van het Chinese technologiebedrijf tot het besturingssysteem Android. Het is mogelijk dat het Amerikaanse concern hierdoor op de Chinese zwart lijst komt. China wil namelijk daar bedrijven in opnemen die bijvoorbeeld leveringen aan Chinese ondernemingen plotseling stoppen.

Ook andere Amerikaanse bedrijven kunnen onder het Chinese sanctieregime vallen. Kenners noemen maker van iPhones Apple en chipreuzen Qualcomm en Intel als mogelijke doelwitten. Deze aandelen komen mogelijk in beweging.

Overname telecomaanbieder

Daarnaast staat computermaker Dell in de schijnwerpers. Het Amerikaanse concern wist zijn kwartaalverlies van een jaar eerder om te draaien en boekte meer omzet met dank aan een sterke vraag naar computers. Ook Uber kwam met definitieve cijfers over het eerste kwartaal.

Amazon kan eveneens op aandacht rekenen. De webwinkelgigant zou interesse hebben in een overname van de Amerikaanse telecomaanbieder Boost.

Consumentenuitgaven

Beleggers krijgen verder meerdere macro-economische publicaties te verwerken, onder meer over consumentenuitgaven.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,2 procent hoger op 25.169,88 punten. De brede S&P 500 eindigde ook 0,2 procent in de plus, op 2788,86 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 7567,72 punten.