VS zetten Duitsland onder druk over Huawei

OK, is iets voor te zeggen. Maar dan wel eerst bewijzen dit keer. niet zomaar.



Vreemd dat een economie (de beste ooit volgens Mr T) zo om zich heen moet slaan om de handelsbalans enigszins op orde te krijgen. Gaat overigens toch niet lukken. Yanks gaan zware tijd tegenmoet. Vooral mentaal wordt dat voor de gemiddelde slikken. Toch niet de grootste, beste, slimste etc. Zeker nadat ze uiteindelijk de muur toch zelf betaald hebben en er dan ook nog achter komen dat ze al die tijd import heffingen ook zelf betaald hebben!