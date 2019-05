Gepubliceerd op | Views: 342 | Onderwerpen: Iran, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse regering heeft nieuwe, strengere sancties tegen de petrochemische industrie in Iran uitgesteld. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Met het besluit zou de Verenigde Staten verdere escalatie van het conflict met Iran willen voorkomen. De VS beschuldigde Iran van sabotage van Amerikaanse olietankers. Trump uitte daarna oorlogstaal en stuurde marineschepen richting Iran.

De aangekondigde sancties tegen de belangrijke olieproducent Iran zouden in halverwege mei ingaan. Voor hoelang het uitstel geldt en of de sancties nog doorgaan is niet duidelijk.