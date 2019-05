China komt met lijst 'onbetrouwbare' bedrijven

Ik zou niet met een lijst van landen komen,



Begin bij Amerika



Zij hebben verdragen opgezegd.



Iran nuclair

WtO

Mexici/Canada



En Europa wil verdrag sluiten met Amerika over de handel....



My goodness, hou je hart vast.



Amerikanen/trump gillen nu over cyber en spionage.



Ik heb niemand horen roepen toen Internet, google eraan kwam.

De grootste cyber criminaliteit werd geintroduceerd met open armen.

Prive gegevens, fotos, downloads, hacken.... de internet deed zijn intrede, door de Amerikanen geintroduceerd.



Nu 5G door de chinezen... en dan zijn wij bang..



Mmmmm...... misplaatst angst en Europa loopt mee omdat ze de Amerikanen niet durven aan te vallen.



Internet is grootste open netwerk waar cyber aanvallen elke dag plaatsvinden.



Met 5G en wifi IoT kun je cyber aanvallen minimaliseren door eigen prive wifi netwerk op te zetten.