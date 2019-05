Gepubliceerd op | Views: 791

NEW YORK (AFN) - Door de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten stijgt het risico dat de twee grootmachten hun strijd uitbreiden naar het digitale domein. Daarvoor waarschuwt de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock in een marktcommentaar.

Volgens de analisten waren economische risico’s en binnenlandse veiligheidskwesties voorheen afzonderlijke risico’s, maar inmiddels beginnen ze in elkaar over te lopen. In de VS staat de Chinese telecomgigant Huawei sinds kort bijvoorbeeld op de lijst van instellingen die een bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid. Dat kan bedrijven in de toeleveringsketen over de hele wereld raken.

Daarnaast nemen cyberaanvallen al een tijdje toe in omvang en intensiteit. Partijen die er achter zitten blijken soms overheidsinstanties, met allerlei geopolitieke en economische motieven. Hacks en DDoS-aanvallen zijn als het ware onderdeel geworden van het wapenarsenaal van staten. BlackRock beschouwt cyberaanvallen daarom als een groeiend risico voor belangrijke infrastructuur.

De conclusie: beleggen in bedrijven uit de chipindustrie die gerelateerd zijn aan de komst van 5G-technologie is nog steeds interessant. Maar volgens BlackRock is het wel raadzaam meer aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen in de toeleveringsketen van geopolitieke spanningen. Ook is het mogelijk dat door de spanningen de Amerikaanse en Chinese technologiesectoren geleidelijk aan steeds minder gelijk op zullen gaan. Dat is een reden om beide in portefeuille te hebben, aldus de marktvorsers.