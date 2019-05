Bestuurder Arcelor: heffing Trump niet slecht

"Ëuropa" wordt bestuurd door bedrijven. Die maken daar de dienst uit, niemand anders. Deze bedrijven willen zaken doen met China. China vraagt in ruil invloed op bedrijven/ infrastructuur en het delen van kennis, zowel met en zonder medewerking (want de communicatie verloopt ook over Chinese lijnen). Ondertussen investeert China ook sluw hun winst en koopt beetje bij beetje Africa op (mijnen met zeldzame metalen tbv defensie en industrie) terwijl "Europa" zit te vergaderen over het plaatsen van meer windmolens met bijbehorende subsidiekraan. Want je moet het toch ergens over hebben waar de kiezer zich in herkent? De oplossing voor de huidige en komende malaise is te vinden in het beteugelen van de macht van Europese en US multinationals. Laat ze eens normaal belasting betalen. Dan komt de samenleving en de middenstand weer tot leven en kan er weer aan goede gezondheidszorg worden gedacht en politie op straat en komt er weer een gezonde demografische ontwikkeling op gang. China richt zich voortaan lekker op zijn interne markt, geen last meer van. Als de kip daar op is verkopen we duur de technologie om een kip in een week tijd 3x zo groot als een normale kip te laten groeien. Dan hoeven we die rotzooi tenminste niet zelf meer op te vreten en blijft de Chinees lekker in zijn eigen land. En Europa kan met US zaken blijven doen. De obese multinationals moeten dus op flink dieet om uiteindelijk veel langer te leven. Het is een illusie om met een strak centraal geleid werelddeel zaken te blijven doen als een stelletje losgeslagen ceo's die alleen maar op korte termijn poen willen zien en worden uitgespeeld door Xi de dompteur. Dat gaat niet lang goed zoals we nu kunnen zien. Dit vergt nogal wat doortastend optreden van visionaire wetenschappers en politici met verstand van zaken. Tsja, we kennen een paar politici die zeggen zelf al: ga voor visie maar naar een brillenzaak. Of gewoon: daar heb ik geen verstand van. En weer een ander maakt zn tijd op met heen en weer reizen en collega's te betasten en te zoenen op de werkvloer voor de camera. En daar komen ze mee weg want ze zijn in dienst van bedrijven die ze blijven steunen omdat ze kritiekloos en inhoudloos zijn. Ze komen hiermee weg omdat de kiezer allang niet meer stemt omdat de desbetreffende politici zeggen dat Europa helemaal niet zo belangwekkend is.. Degenen met een baan en kinderen en weinig tijd stemmen allang niet meer. Vraagt u het maar eens om u heen. De 40% die nog wel gaat brengt veelal een anti-stem uit. En stemt daarmee op een partij die zelf niet zou kunnen regeren. De overige 60% stemt dus zonder te stemmen op de prak die er al zit. Tikkie somber allemaal maar ik denk dat mensen zich weer wat moeten verenigen en de macht terug moeten halen van de individuele bedrijven. En vervolgens veel minder naief zaken doen. Is er een alternatief? Dat zou kunnen liggen in het draaien van de centraal geleide economie van China naar een vrije markteconomie. Dat land is echter een maatje te groot voor een regime change operatie van US lijkt me. Kiest u maar..