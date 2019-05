Kiadis Pharma haalt circa 28 miljoen euro op

Gepubliceerd op | Views: 287

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft circa 28 miljoen euro opgehaald door zo'n 3,7 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen bij institutionele beleggers. Het geld wil de biotechnoloog gebruiken voor het ontwikkelingsproces van zijn geneesmiddel ATIR101. Ook kan de opbrengst helpen bij de voortgang met producten van CytoSen die nog in de pijplijn zitten.

Donderdag nabeurs kondigde het bedrijf al aan via een private plaatsing ongeveer 25 miljoen euro op te willen halen. De aandeelhouders van Kiadis gingen onlangs akkoord gegaan met de overname van het Amerikaanse CytoSen. Dat bedrijf ontwikkelde een eigen zogeheten natural killer (NK) cel-platform. Zijn NK-celtherapie-kandidaat, CSDT002-NK, gaat naar verwachting in 2020 de klinische ontwikkeling in. Kiadis hoopt de overname begin volgende maand af te ronden.