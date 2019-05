'Amazon wil telecombedrijf Boost kopen'

Gepubliceerd op | Views: 343

SEATTLE (AFN) - Amazon is geïnteresseerd in de overname van de Amerikaanse telecomaanbieder Boost. Dat meldt persbureau Reuters. De webwinkel- en technologiegigant heeft al eerder stappen gezet in de telecommarkt, maar nog niet met een eigen provider.

Boost is nu nog in handen van T-Mobile US en Sprint, die bezig zijn met een fusie. Telecomwaakhond FCC liet vorige week weten die fusie goed te keuren mits Boost van de hand wordt gedaan.

Amazon werkte in het verleden samen met Sprint en AT&T om zijn e-readers onderweg internettoegang te geven. Ook heeft Amazon plannen om duizenden satellieten te lanceren om internetverbindingen vanuit de ruimte mogelijk te maken.