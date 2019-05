Bedrijvigheid industrie China neemt af

Gepubliceerd op | Views: 251 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in mei licht afgezwakt, na lichte groei in de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus Markit en Caixin hebben gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex zakte tot 49,4, van 50,1 in april. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 49,9. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De derde daling van de inkoopmanagersindex baart economen van ING zorgen, al is niet direct duidelijk dat de krimp door de handelsoorlog komt. Wat opvalt volgens ING is de flinke afzwakking van de nieuwe orders, die iets zeggen over binnenlandse activiteit van de industrie. Die daling van 51,4 tot 49,8 zou wel degelijk te wijten zijn aan de handelsoorlog en de Amerikaanse strijd tegen Huawei.