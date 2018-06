Populisten aan de macht in Italië

Feiten tellen. Hier is het straffen in. Belastingverhoging hier en daar, zelfs onder het mom van veiligheid, gezondheid en klimaatveranderingen. Accijnzen en krankzinnige heffingen op roken, energie, belastingverhogingen wegens Brussel donaties. Heffingen van Brussel zijn een percentage van je economie. En wat doen wij ? De zwarte economie wordt giga hoog ingeschat en meegeteld, inclusief hoeren en drugs en daarover wordt braaf betaald door Den Haag, over onze ruggen.



Met een Wilders en andere populisten hier komt het Rutte goed uit, straffen van je eigen bevolking is in, gaaf toch ?



Nee, Italie wil gaan belonen voor voorspoed, voor meer werk, voor minder belastingdruk op werk, gewoon werk. Zin hebben om wat te gaan betekenen in de maatschappij. Niet de druk van hier dat het geen zin heeft om meer te gaan doen, het wordt wegbelast in NL en je toeslagen vervallen.



Italie kan heel goed op een hele goede weg zijn ingeslagen, wat hier uiteraard niet door de media en politiek wordt erkend, dat moge duidelijk zijn.