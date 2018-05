Boskalis stelt omwisselverhouding vast

Gepubliceerd op | Views: 416

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis heeft de omwisselverhouding van zijn dividend over boekjaar 2017 vastgesteld. Dat maakte de baggeraar en maritiem dienstverlener donderdag nabeurs bekend.

Het dividend van Boskalis over 2017 is 1 euro per aandeel. Dit wordt uitgekeerd in aandelen of in contanten. Bij een uitkering in aandelen zullen aandeelhouders een aandeel ontvangen per 23,5 dividendrechten van aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op Euronext Amsterdam, gedurende de periode van 29, 30 en 31 mei van 23,5360 euro.

Vanaf 5 juni zal het dividend betaalbaar of geleverd worden.