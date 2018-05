Wall Street overwegend lager

Gepubliceerd op | Views: 170

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen toonden donderdag halverwege de sessie een overwegend lager beeld. Beleggers in New York verwerkten het besluit van president Donald Trump om importtarieven op staal en aluminium voor de Europese Unie door te zetten. De reactie van Europa bleef niet uit, met tegenmaatregelen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 24.448 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,5 procent tot 2710 punten. Schermenbeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak op 7462 punten.

Trump stelde in maart importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Bondgenoten Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden tijdelijk uitgezonderd van de heffingen.

Harley-Davidson

Staalbedrijf US Steel (plus 2,2 procent), ijzerertsproducent Cleveland-Cliffs (plus 2,2 procent) en aluminiummaker Century Aluminum (plus 3,1 procent) wonnen flink.

Harley-Davidson stond in de min vanwege de handelsspanningen. De oer-Amerikaanse motorfietsmaker, die 2,1 procent aan beurswaarde verloor, is een direct doelwit van tegenmaatregelen uit Brussel. De aandelen van Amerikaanse autobouwers reageerden wisselend. Ford verloor 1,2 procent, Fiat Chrysler ging 3,7 procent omhoog. Dat kwam ook door berichten dat Trump importheffingen wil gaan opleggen aan grote Duitse concurrerende luxemerken.

GM

Verder stond General Motors (GM) met een plus van 10,5 procent duidelijk hoger. De Japanse investeerder Softbank staat voor een miljardeninjectie bij GM Cruise, het onderdeel van GM dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto's. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het verder verbeteren en vercommercialiseren van techniek met betrekking tot autonoom rijden.

In het staartje van de bedrijfscijferperiode openden nog enkele retailers de boeken. Sears zakte ruim 11 procent. Het winkelbedrijf zag zijn omzet dalen en kondigde aan vestigingen te sluiten. Verder kwamen budgetketens Dollar General (min 8,7 procent) en Dollar Tree (min 12,3 procent) met cijfers en laat onder meer groothandelaar Costco, die 0,7 procent verloor, na sluiting van de beurs resultaten zien.

Olie

De euro was 1,1677 dollar waard, evenveel als aan het einde van de Europese handelsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 66,80 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 77,57 dollar per vat.