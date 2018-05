Aandeelhouders NN akkoord met herbenoemingen

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - De aandeelhouders van NN Group zijn tijdens de jaarvergadering akkoord gegaan met verschillende herbenoemingen. Uiteindelijk werden alle agendapunten van de bijeenkomst goedgekeurd, aldus de verzekeraar in een verklaring.

De herbenoeming van commissarissen Heijo Hauser en Hans Schoen als commissaris, en de benoeming van David Cole als toezichthouder, werden door de aandeelhouders goed bevonden. Ook werden ze ingelicht over de herbenoeming van Delfin Rueda als financieel topman en lid van de raad van bestuur voor een termijn van vier jaar.

De vergadering keurde ook het slotdividend voor 2017 van 1,04 euro per aandeel goed. Samen met het interimdividend van 0,62 euro per aandeel bedraagt het totale dividend van NN over het vorige jaar 1,66 euro per aandeel. Het slotdividend zal volledig in contanten of in aandelen worden voldaan. NN Group neutraliseert het verwaterende effect van het stockdividend op de winst per gewoon aandeel door de inkoop van gewone aandelen.