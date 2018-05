Shell neemt oliebron versneld in productie

Gepubliceerd op | Views: 429

HOUSTON (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft een oliebron in de Golf van Mexico een jaar eerder dan gepland in productie genomen. Het gaat om Kaikias waar op den duur naar schatting zo'n 40.000 vaten olie per dag uit grond kunnen worden gepompt.

Het investeringsbesluit voor dit project werd begin vorig jaar genomen. Het concern rekent erop in ieder geval quitte te spelen bij een olieprijs van iets minder dan 30 dollar per vat. Kaikias ligt zo'n 210 kilometer uit de kust van de Amerikaanse staat Louisiana. Shell heeft in de bron een belang van 80 procent. De rest is in handen van het Japanse Mitsui Oil Exploration.