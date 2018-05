EU komt met tegenmaatregelen tegen VS

Bedrijven als Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Intel, Nvidia halen samen meer als 350 miljard omzet weg uit Europa en dan zwijgen we over de Amerikaanse zakenbanken (die de Europese beurzen bestelen en manipuleren) Coca Cola, McDonalds, Nike, etc. Het totaal van wat de Duitse autobouwers in de VS aan omzet genereren is minder dan 70 miljard. De winstmarges van techbedrijven liggen rond de 20%, terwijl die van de autobouwers op nog geen 7% ligt. Als daarbij optelt, dat de Amerikaanse techbedrijven via belastingconstructies hun winsten wegsluizen uit Europa zonder er belasting over te betalen terwijl de Duitse autobouwers dat niet doen in de VS, dan is de hypocricy van Trump overduidelijk.

Europa moet de Amerikaanse techbedrijven 25% importduties opleggen en daarvan elke cent investeren in de Europese techsector. Dan is Trump meteen genezen.