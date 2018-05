Wall Street opent overwegend lager

Gepubliceerd op | Views: 434

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager geopend. De angst voor oplaaiende handelsspanningen hangt boven de markten na berichten dat president Donald Trump zijn aangekondigde importtarieven op staal en aluminium voor de Europese Unie doorzet. Beleggers verwerken verder een reeks macro-economische cijfers en resultaten van enkele winkelketens.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 0,4 procent in tot 24.561 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag naar 2718 punten. Technologiebeurs Nasdaq pakte wel een kleine winst van 0,1 procent op 7471 punten.

Trump stelde in maart importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Bondgenoten Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden tijdelijk uitgezonderd van de heffingen. De EU heeft de heffingen in onderhandelingen niet definitief van tafel gekregen en vrijdag verloopt de deadline voor de vrijstelling.

Harley-Davidson

Onder andere Harley-Davidson heeft te lijden van de handelsspanningen. De oer-Amerikaanse motorfietsmaker zou een mogelijk doelwit kunnen zijn van tegenmaatregelen van de EU en leverde 0,4 procent in.

Winkelketen Sears duikelde bijna 8 procent omlaag. Het winkelbedrijf zag zijn omzet dalen en kondigde aan vestigingen te sluiten.

General Motors (GM) ging bijna 10 procent omhoog. De Japanse investeerder Softbank staat voor een miljardeninjectie bij GM Cruise, het onderdeel van de autofabrikant dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto's.