DB werd EEN JAAR GELEDEN op de probleemlijst geplaatst. Dat men dat toen niet openbaar durfde te maken zegt al genoeg over de eerlijkheid en transparantie van het bankwezen. DB heeft volgens sommige bronnen zo'n 4 triljard (!!! onvoorstelbaar bedrag) aan derivaten posities waar men risico over loopt. Kunnen niet verkocht worden (heeft men dat deels geprobeerd) en kunnen ook niet zonder zware verliezen afgebouwd worden. Dus men dobbert maar wat rond en pompt met de kraan open. Pas op met DB als ZILVER gaat stijgen. Hun short positie in edelmetaal is zo groot dat ze de markt al jaren domineren en kunnen manipuleren. Hebben ze al meermalen boetes voor gehad. Bij een koers van Zilver van $25 (dus stijging +50%) is het einde DB. Onthoud dat maar. Als dit laatste gebeurt dan is overigens het hek van de dam want dan zal die giga short positie afgedekt moeten worden door DB. Dat wordt dan de moeder van alle short squeezes! Zilver 200? en goud 20.000? Het zou me niets verbazen.



HN