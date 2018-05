'Deutsche Bank op probleemlijst VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.041 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is door een federale toezichthouder van het land toegevoegd aan de lijst met probleembanken. Op die lijst staan geldschieters die door de problemen in hun voortbestaan worden bedreigd, zo schrijft de Financial Times.

De Federal Deposit Insurance Corporation geldt volgens de krant als een belangrijke bankwaakhond in de VS. De probleembanken op de lijst kampen met financiële, bestuurlijke of operationele tekortkomingen.

Berichten over de probleemlijst zetten druk op de aandelen van Deutsche Bank. In Frankfurt verloor het concern donderdagmiddag 4,5 procent aan beurswaarde.