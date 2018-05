'Rustige opening Wall Street verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 336

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting zonder grote uitslagen. De angst voor oplaaiende handelsspanningen hangt boven de markten na berichten dat president Donald Trump zijn aangekondigde importtarieven op staal en aluminium voor de Europese Unie doorzet. Beleggers verwerken verder een reeks macro-economische cijfers en resultaten van enkele winkelketens.

Trump stelde in maart importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat leidde onder meer tot een handelsconflict met China. Bondgenoten Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Argentinië en de EU werden tijdelijk uitgezonderd van de heffingen. De EU heeft de heffingen in onderhandelingen niet definitief van tafel gekregen. Mogelijk komt Trump donderdag al met een aankondiging.

Harley-Davidson stond voorbeurs in de min vanwege de handelsspanningen. De oer-Amerikaanse motorfietsmaker zou een mogelijk doelwit kunnen zijn van tegenmaatregelen van de EU. De aandelen van Amerikaanse autobouwers daarentegen liepen wat op.

Spanningen

De spanningen op de wereldmarkten vanwege de politieke crisis in Italië lijken even naar de achtergrond te zijn verdwenen. President Sergio Mattarella geeft de partijen langer de tijd een regering te vormen.

In het staartje van de bedrijfscijferperiode openden nog enkele retailers de boeken. Sears kan rekenen op een lagere opening. Het winkelbedrijf zag zijn omzet dalen en kondigde aan vestigingen te sluiten. Verder kwamen budgetketens Dollar General en Dollar Tree met cijfers en laat onder meer groothandelaar Costco na sluiting van de beurs resultaten zien.

Miljardeninjectie Softbank

De Japanse investeerder Softbank staat voor een miljardeninjectie bij GM Cruise, het onderdeel van het Amerikaanse General Motors (GM) dat zich onder meer bezighoudt met zelfrijdende auto's. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het verder verbeteren en vercommercialiseren van techniek met betrekking tot autonoom rijden.

Woensdag sloot de Dow-Jonesindex 1,3 procent hoger op 24.667,78 punten. De brede S&P 500 won ook 1,3 procent, tot 2724,01 punten, en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 7462,45 punten. Daarmee werden de stevige koersverliezen van een dag eerder voor een groot deel goedgemaakt.