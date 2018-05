Wolters Kluwer wil Vogelzang als commissaris

Gepubliceerd op | Views: 128

AMSTERDAM (AFN) - Informatiedienstverlener Wolter Kluwer wil Chris Vogelzang als commissaris. Zijn benoeming staat op de agenda van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die op 18 april volgend jaar op de agenda staat.

Vogelzang was eerder onder meer lid van het bestuur van ABN AMRO. Voor velen binnen de bank gold hij als de gedroomde opvolger van Gerrit Zalm als topman van de bank. Voor die functie werd uiteindelijk Kees van Dijkhuizen gestrikt. In verband met de wijzigingen in de hoogste managementlaag bij de bank trok Vogelzang zich terug uit het bestuur.

Ook werkte Vogelzang eerder voor Shell. Momenteel is de beoogd commissaris lid van de raad van toezicht van het Rijksmuseum. Hij bekleedt eenzelfde functie bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.