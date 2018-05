Barendregt benoemd tot commissaris ASR

Gepubliceerd op | Views: 85 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Sonja Barendregt is door de aandeelhouders van ASR goedgekeurd als commissaris. Dat bleek op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de verzekeraar.

Barendregt werd in maart voorgedragen. Volgens ASR werden alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder het slotdividend over 2017 van 1,63 euro per aandeel.